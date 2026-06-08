О страхе, совести и смысле жизни: Эльдар Портнов ответил на детские недетские вопросы

В программе Дмитрия Брикмана "Размышления. Детский недетский вопрос" ответы на самые простые детские вопросы искал страховой агент Эльдар Портнов. Разговор получился неожиданно философским: о страхе и доверии, деньгах и совести, счастье и смысле жизни.

На вопрос о том, что такое успех, Эльдар ответил без долгих размышлений: успех - это возможность получать удовольствие от жизни и заниматься любимым делом. При этом он признал, что финансовое благополучие остается важной частью этого понятия. Однако, по его мнению, деньги сами по себе не являются главной целью.

"Мне интересен не сам факт обладания деньгами, а процесс достижения результата", - отметил он позже в беседе.

Одним из важнейших человеческих качеств Портнов назвал порядочность. Именно из нее, по его мнению, вырастают отзывчивость, готовность помочь другим и способность быть хорошим человеком.

Говоря о совести, он определил ее как внутренний механизм, который помогает выбирать между личной выгодой и возможным ущербом для других. По его словам, именно в моменты такого выбора становится понятно, насколько человек остается верен своим принципам.

Эта тема тесно связана и с его профессиональной деятельностью. Портнов признал, что в сфере продаж честность далеко не всегда облегчает работу.

"Когда продавец использует только правдивые аргументы, ему сложнее добиться результата. Ложь дает неограниченные инструменты. Но если строишь бизнес на долгие годы, обманывать нельзя", - считает он.

Особое место в разговоре заняла тема доверия. Несмотря на собственную открытость и признание в том, что он сам довольно доверчив, Портнов убежден: детям необходимо объяснять важность осторожности.

"Изначально должно быть подозрение ко всем незнакомым людям, особенно когда речь идет о финансовых вопросах. Доверие возникает только в долгосрочных отношениях", - сказал он.

Отвечая на вопрос о счастье, Портнов сказал: "Создать прекрасную семью, прожить жизнь достойно, быть порядочным и уважаемым человеком".

В завершение беседы на вопрос трехлетнего мальчика "Кто я?" Эльдар Портнов ответил просто: "Я простой страховой агент, жизнерадостный человек, который любит общаться и старается приносить пользу обществу".

Возможно, именно эта простота и стала главным ответом на многие вопросы, прозвучавшие в программе. Ведь, как выяснилось, успех, счастье и уважение к себе начинаются с умения оставаться честным человеком - перед окружающими и перед самим собой.

В рамках информационного спонсорства