Проблемы репатриантов из бывшего СССР: данные нового исследования

В понедельник, 8 сентября, в центре Стратегических исследований имени Бегина-Садата (BESA) Университета Бар-Илан, состоялся научно-практический симпозиум "Олим и иммигранты из бывшего Советского Союза между Израилем и диаспорой: тенденции, проблемы и возможности".

Цель встречи – сделать еще один шаг к получению актуальной картины тенденций и проблем среди репатриантов в Израиле и сообществ диаспоры выходцев из бывшего СССР в разных странах, а также анализ проблем и трудностей, возникших в их среде последнее время.

Мероприятие, совместно организованное Институтом Евро-Азиатских еврейских исследований (ИЕАЕИ – проекта Евро-Азиатского еврейского конгресса, ЕАЕК) в Герцлии, Междисциплинарным Иерусалимским колледжем (МИК) и Программой изучения постсоветских конфликтов BESA, было посвящено вопросам идентичности, языка, коммуникации и социально-экономической интеграции репатриантов из стран бывшего Советского Союза в Израиле.

На встрече, среди прочего, были представлены данные недавних опросов репатриантов из бывшего СССР разных лет, в том числе проведенных преподавателем и исследователем Междисциплинарного иерусалимского колледжа доктором Элиной Бардач-Яловой с участием академического руководителя ИЕАЕИ и главы Программы изучения постсоветских конфликтов Центра Бегина-Садата профессора Зеэва Ханина. Также были озвучены результаты качественных исследований "военной алии" 2022-2025 годов, что стало "дебютом" нового проекта Института Евро-Азиатских еврейских исследований – Кафедры (Центра-лаборатории) изучения новой эмиграции из бывшего СССР, которую возглавил профессор Евгений Смирнов, а ее научным куратором стал доктор Михаил Мень.

Некоторые данные, которые были озвучены на круглом столе

Среди проблем, которые выходцам из бывшего СССР, репатриировавшихся начиная с 1990-х годов и до сегодняшнего дня, сегодня видятся наиболее важными, более трех четвертей (76%) назвали возвращение заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года, 60% – дороговизну жилья, более половины (54%) – призыв ультраортодоксов в ЦАХАЛ, около половины – уничтожение ХАМАСа и ликвидацию угрозы со стороны Ирана, около 40% – улучшение системы образования, более трети – борьбу с преступностью и обеспечение личной безопасности граждан.

Лишь 16% опрошенных среди первоочередных задач назвали юридическую реформу, 12% – восстановление еврейских поселений в Газе, 10% – присоединение Иудеи и Самарии.

Ответственным за провал 7 октября более половины (52%) респондентов считают Биньямина Нетаниягу, далее с большим отрывом идут бывший глава ШАБАКа Ронен Бар (12%), бывший начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви (6%), бывший министр обороны Йоав Галант (5%). На участников протестного движения, политическую оппозицию и юрсоветника правительства Гали Баарав-Миару возлагают вину не более 1% респондентов.

Участники фокусных групп – репатрианты 2022-2025 годов разделилась почти поровну в оценках эффективности своей интеграции в Израиле, на тех, кто заявил, что у них с интеграцией в целом все в порядке, и тех, кто сообщил о наличии у них трудно решаемых проблем.

Главными проблемами репатриантов последних лет остаются финансовые вопросы, недостаточное знание языка иврит, профессиональная неустроенность, резкая потеря общественного профессионального статуса, непонимание правил бюрократической игры и произвол чиновников.

Некоторым сюрпризом исследования стало мнение отдельных респондентов, о том, что они чаще находят понимание своих проблем у коренных израильтян, чем у репатриантов 1990-х – начала 2000-х годов. При этом они в большинстве своем считают Израиль "своей страной" и признают, что их еврейская идентификация, после репатриации существенно укрепилась.