Осторожно, мошенники: фейковое сообщение о получении средств с просьбой нажать на ссылку

В последние дни резко усилилась активность сетевых мошенников, пытающихся обманом получить личные данные граждан для доступа к их кредитным картам и банковским счетам.

В частности, на телефоны при помощи sms-сообщений приходят сообщения якобы о положенных вам деньгах от Института национального страхования (в этом случае отправитель может выдавать себя за "Битуах Леуми"), а также о перечисленных вам деньгах из "Битуах Леуми" (отправитель выдает себя за банк).

Для "уточнения своих данных" или для "подробностей о полученном переводе" сообщение предлагает нажать на ссылку, по которой жертва переходит на страницу для введения своих личных данных, таких как код и пароль от банковского счета.

Как правило, мошенники используют "короткую ссылку" – когда до нажатия вы не видите точное название сайта, на который она ведет. Размещенный на домене мошенников "фишинговый" сайт, предназначенный для кражи ваших личных данных, замаскирован под сайт банка или "Битуах Леуми".

Подобные сообщения пересылаются также от имени различных компаний, таких как авиакомпании "Эль-Аль", "Аркия" и другие: в тексте сообщения утверждается, что вы переплатили компании незначительную сумму, и для ее возвращения должны оставить свои личные данные для перевода.

Крайне важно: ни в коем случае не переходите по ссылкам в подобных сообщениях и не оставляйте свои личные данные. Зайдите напрямую на сайт "Битуах Леуми" или свяжитесь с центром по работе с клиентами вашего банка или той компании, от имени которой вы получили подозрительное сообщение. Никогда не вводите свои личные данные и не сообщайте полученные коды, если не вы инициировали разговор или не вы зашли на сайт, самостоятельно введя его адрес.