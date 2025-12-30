Служба "Маген Давид Адом" перешла на усиленный режим работы накануне празднования Нового года

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что во время празднования Нового года по всей стране будут работать усиленные бригады фельдшеров и парамедиков, станции МАДА задействуют дополнительные машины "скорой помощи", реанимационные амбулансы и парамедиков на мотоциклах.

Служба скорой помощи сообщает, что в прошлом году в новогоднюю ночь медики оказали помощь сотням людей, включая подростков и взрослых после чрезмерного употребления алкоголя. В результате насилия пострадали восемь человек, в ДТП – 25.

Генеральный директор Эли Бин призвал граждан "вести себя осторожно и ответственно", чтобы благополучно вернуться домой. Он отметил, что усталость после ночных гуляний может повлиять на концентрацию и вождение.

В службе также напомнили основные рекомендации: избегать чрезмерного употребления алкоголя, не оставлять напитки без присмотра, не употреблять наркотики. Родителям следует следить, чтобы несовершеннолетние не употребляли алкоголь. При любой медицинской необходимости следует звонить по номеру 101 или пользоваться приложением "Моя МАДА".