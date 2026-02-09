Закрытие сайта "Детали". Каковы перспективы русскоязычных израильских СМИ

Комментарий Евгения Финкеля, главного редактора Newsru.co.il. Опубликован в соцсети Facebook 9.02.2026

Не считал возможным комментировать закрытие сайта "Детали" до тех пор, пока по этому поводу не выскажется Эмиль Шлеймович, руководивший проектом с момента его запуска до начала 2025 года.

Если кратко, жаль.

Любое подобное событие – это сокращение рабочих мест и конкуренции, и это плохо.

"Детали" были единственным качественным СМИ в нише леволиберальных израильских изданий на русском языке.

Надеюсь, архив не потерян и доступ к нему будет восстановлен.

По поводу заявления от имени "Деталей" о "быстро обновляющихся" "способах потребления контента, технологиях и платформах", а также о дискуссиях по поводу того, что социальные сети вытесняют традиционные СМИ.

Разумеется, конкуренция традиционных онлайн-СМИ с популярными информационными площадками в соцсетях есть. Речь, прежде всего, о качественных/популярных телеграм-каналах. Подписан на многие такие каналы – это и новостные ленты, и аналитика/публицистика. Одно не исключает другого, помимо конкуренции есть и конвергенция. Практически у каждого СМИ есть собственный телеграм-канал, очень многие телеграм-каналы "кормятся" публикациями традиционных СМИ. Да, блогеры иногда игнорируют требования цензуры (в Израиле – военной цензуры), иногда они быстрее (но часто неточны, не заморачиваются фактчекингом и получением комментариев от релевантных источников).

Еще один важный момент. Работа с новостями – командное занятие. Нужны специалисты по тематикам, нужны редакторы. Они есть в СМИ. Их, как правило, нет в телеграм-каналах (хотя есть исключения).

С точки зрения рекламного рынка, соцсети, конечно же, оттягивают на себя часть денег, но есть форматы рекламы, которые возможны в СМИ и невозможны в соцсетях, аудитория не полностью совпадает. Как правило, клиент для кампейна использует и СМИ, и соцсети. Впрочем, я больше не занимаюсь рекламой – и по этому поводу пусть лучше говорят другие.

Главной проблемой Telegram и т.п. считаю зависимость от владельцев платформ, у которых свои (обычно сложные) отношения с властями различных стран и которые сами заботятся (иногда не лучшим образом) о безопасности. А потому есть угроза лишиться канала из-за того, что его заблокируют или похитят. Дополнительная проблема – зависимость от предлагаемых вариантов дизайна и различных ограничений. С моей точки зрения, одна из важнейших особенностей онлайн-СМИ – удобство дизайна и доступность архивов.

Если говорить об израильских русскоязычных СМИ (всех типов, включая радио и ТВ), то их главная проблема – старение аудитории. Пользователи "новых платформ" в среднем помоложе, но несущественно. Пожилые прекрасно освоили соцсети и YouTube. Процесс старения аудитории немного замедлился на фоне массовой "путинской", а затем "тыквенной" алии (традиция приезжать всей семьей – с бабушками и дедушками – теперь соблюдается заметно реже). Но кардинально это ситуацию не изменило. Не говоря уже об оттоке новых репатриантов из Израиля после трагических событий 7/10 и войны с Ираном в июне 2025-го. Однако, и это важно, мы не видим существенного сокращения аудитории. Людей, интересующихся новостями Израиля и привыкших читать их по-русски (или в том числе по-русски), в 2026 году не меньше, чем 20 лет назад ("естественное" сокращение аудитории компенсировалось высокими темпами репатриации). Вот только стали они постарше.

Резюме банально. Русскоязычным израильским СМИ быть, покуда есть русскоязычные израильтяне. Будьте здоровы.