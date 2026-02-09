x
09 февраля 2026
09 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ заявил о ликвидации на юге Ливана террориста "Хизбаллы" и признал гибель непричастных

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 февраля 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 12:38
ЦАХАЛ заявил о ликвидации на юге Ливана террориста "Хизбаллы" и признал гибель непричастных
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что утром 9 февраля в населенном пункте Янух, на юге Ливана, был ликвидирован Ахмада Али Салами – командир артиллерийских подразделений "Хизбаллы" в этом районе.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что Али Салами был причастен ко множеству обстрелов израильской территории и в последнее время пытался восстановить артиллерийский комплекс "Хизбаллы" в Янухе, используя для этого гражданское население.

Ливанские источники заявили о трех убитых в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по автомобилю в Янухе.

ЦАХАЛ подтверждает, что военным известно: в результате нанесения удара в Янухе погибли несколько людей, которые не были целями атаки.

"Перед атакой были приняты меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия и воздушное наблюдение", – утверждается в заявлении ЦАХАЛа. Инцидент расследуется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
