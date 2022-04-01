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NEWSru.co.il :: Экономика1 апреля 2022 г., 10:47

OPEС+ проигнорировал призыв США увеличить объемы добычи нефти, Россия предлагает нефть за треть цены

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
OPEС+ проигнорировал призыв США увеличить объемы добычи нефти, Россия предлагает нефть за треть цены

На состоявшемся в четверг, 31 марта, совещании организации стран-экспортеров нефти и их союзников (OPEC+) было принято решение об увеличении объемов добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, начиная с мая, как и было запланировано ранее.

В OPEC+ полностью проигнорировали призыв администрации президента США Джо Байдена увеличить объемы добычи, чтобы нормализовать рынок энергоносителей.

На этом фоне Белый дом объявил о высвобождении стратегических запасов нефти в размере 1 миллион баррелей в сутки (до 180 миллионов баррелей в общей сложности).


На текущий момент нефть торгуется около отметки в 100 долларов за баррель (99,26 долларов для WTI, 103,92 доллара для Brent). На этом фоне Россия предложила Индии купить 15 миллионов баррелей нефти по цене около 35 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg. Условием сделки является проведение оплаты в рупиях и рублях через СПФС - российский аналог международной системы банковских транзакций SWIFT.

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