Максимальная абонентская плата стационарный телефон снижена до 35 шекелей в месяц

В пятницу, 1 апреля, вступил в силу первый этап тарифной реформы линейной связи, в рамках которого максимальная разрешенная абонентская плата за стационарный телефон снижена с 60 шекелей до 35 шекелей.

На втором этапе, который наступит в июле 2023 года, абонентская плата снизится до 24,36 шекеля в месяц, а стоимость минуты звонка со стационарного телефона на стационарный телефон снизится до 1,4 агоры, а на сотовый телефон – до 7,4 агоры.

По оценке министерства связи, после вступления второго этапа реформы в силу потребители сэкономят около 400 миллионов шекелей в год, причем основная доля этой суммы придется на пожилое население и на ультраортодоксальный сектор.