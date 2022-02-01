Уровень безработицы в середине января снизился на 0,1%
Согласно данным Центрального статистического бюро, в первой половине января уровень безработицы, включающий в себя находящихся в неоплачиваемом отпуске, составил 4,4% (186,4 тысячи человек), что на 0,1% ниже, чем в конце декабря
Уровень занятости без учета находящихся в неоплачиваемом отпуске вырос на 0,4% до 61,3%, что является максимальным показателем с начала кризиса.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 17 января 2022
Уровень безработицы во второй половине декабря сократился до 4,5%
Уровень безработицы во второй половине декабря сократился до 4,5%