Уровень безработицы в середине января снизился на 0,1%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в первой половине января уровень безработицы, включающий в себя находящихся в неоплачиваемом отпуске, составил 4,4% (186,4 тысячи человек), что на 0,1% ниже, чем в конце декабря

Уровень занятости без учета находящихся в неоплачиваемом отпуске вырос на 0,4% до 61,3%, что является максимальным показателем с начала кризиса.