Либерман начинает с увольнений и сокращений. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Какие-либо существенные экономические шаги нового правительства требуют законодательного процесса, который на данный момент сосредоточен на закреплении условий существования этого правительства. Пока же министры вынуждены обозначать свою деятельность исключительно мерами, находящимися в рамках их полномочий без необходимости обращаться к Кнессету, или же выступать с декларациями о намерениях. Продолжается назначение новых лиц на административные руководящие должности в министерствах. Стоит отметить, что правительство, установившее рекорд по присутствию женщин на министерских постах (9), назначило рекордное количество женщин на должности генеральных директоров министерств (7).

Либерман начинает с увольнений

В числе действий новых министров, не требовавших санкции Кнессета, следует отметить несколько мер по борьбе с новой вспышкой коронавируса, включая совместное решение минтранса, минздрава и главы правительства Нафали Беннета о назначении генерал-майора запаса Рони Нума ответственным за ситуацию в аэропорту Бен-Гурион, и личное распоряжение министра транспорта Мейрав Михаэли перенести все рейсы из "красных" стран в отдельный терминал. Стоит также отметить достаточно бодрую кампанию по вакцинации подростков в возрасте 12-15 лет. В то же время, несмотря на рост заболеваемости и постепенного окрашивания населенных пунктов в желтый и красный цвета коронавирусного "светофора", возвращение обязательного ношения масок в помещениях остается единственной общей эпидемиологической мерой.

Однако в целом реальные шаги слишком малы, чтобы давать оценку действиям правительства. Та же Михаэли в медийном пространстве отметилась в первую очередь распоряжением повысить температуру воздуха в вагонах пассажирских поездов, получив заслуженную порцию внимания и критики в экономических СМИ, ожидающих реальных шагов по продвижению общественного транспорта и борьбе с дорожными заторами.

Министр сельского хозяйства Одед Форер отозвал подпись своего предшественника Алона Шустера под указом о повышении цен на яйца на 6,5% (еще до вступления указа в силу), несмотря на рекомендацию ценовой комиссии. Йоаз Гендель, вернувшись в министерство связи, утвердил свою инициативу с прошлой каденции о закрытии сетей сотовой связи второго и третьего поколения с 2025 года и о запрете на импорт технологий, не поддерживающих четвертое поколение, уже с 2022 года. Этот шаг существенно сократит расходы сотовых операторов, высвободив их на развертывание сетей пятого поколения. В то же время те сектора населения и рынка (пожилые люди, ультраортодоксальные евреи, охранные компании, домовые комитеты и т.д.), которые еще используют старые технологии, будут вынуждены тратить средства на обновление оборудования.

Вторым шагом Либермана стало закрытие двух отделов министерства, созданных его предшественником Исраэлем Кацем (штабы национальных инфраструктур и профессиональной подготовки), и увольнение 18 работавших в них сотрудников, включая трех сотрудников на ставках высшего административного состава.

Шанс на реформу госслужбы

Решение о закрытии дублирующих структур в минфине не было одиночным шагом. По распоряжению нового министра финансов бюджетный отдел министерства подготовил список структур, дублирующих друг друга в различных министерствах и ведомствах. По оценке авторов отчета, только прямая экономия от ликвидации дублирующих структур и должностей сэкономит государственной казне 530 миллионов шекелей в год. Среди прочего, в списке фигурируют сфера иностранных дел, сферы кибербезопасности, дигитализации, экономики и занятости, связей с диаспорой и т.д. В некоторых случаях одними и теми же вопросами занимаются пять разных структур и более, дублируя полномочия и мешая друг другу.

По случайному совпадению, за последние 10 дней были опубликованы еще два отчета на ту же тему – отчет движения за свободу информации о свободных ставках на госслужбе и отчет Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) о состоянии госслужбы в Израиле. Оба отчета свидетельствуют о достаточно плачевном состоянии государственной службы и необходимости ее серьезного реформирования.

Второй отчет, подготовленный OECD, открытым текстом говорит об отсталости израильского госсектора, о необходимости отменить жесткую привязку размера зарплаты от выслуги лет, поощрять качественную работу и инициативность, повысить зарплаты начинающих работников, чтобы иметь возможность привлекать специалистов, упросить зарплатную сетку, для понимания которой требуется вторая степень по аудиту.

Не менее важным в OECD считают реформирование формы найма на госслужбу и разрешения трудовых конфликтов. В частности, авторы отчета рекомендуют четко определить, какие должности предусматривают контрактный найм, а какие – коллективный трудовой договор, и прописать поводы для объявления трудового конфликта, поскольку на текущий момент для этого достаточно желания рабочего комитета и любого предлога. Также рекомендуется ограничить право на забастовку для жизнеобеспечивающих структур (включая пожарную охрану и отдельные подразделения Израильской электрической компании) и ввести независимую систему предварительного арбитража для остальных частей госслужбы. Важной рекомендацией является определение потолка роста расходов на зарплаты госслужащих в год.

Этот отчет вызвал рефлективное осуждение со стороны Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут"), сначала по ошибке приписавшего "намерение разрушить организованный труд" министерству финансов, а не международной структуре. Так что даже простое закрытие дублирующих структур с увольнением работающих в них сотрудников будет непростой задачей. Если же Либерман решит всерьез реформировать госслужбу, ему придется искать серьезные доводы, чтобы убедить главу "Гистадрута" Арнона Бар-Давида, руководство профсоюза служащих и рабочие комитеты министерств. Однако эта задача стала несколько менее невозможной по сравнению с докризисным периодом. В год эпидемии "Гистадрут" и рабкомы министерств и ведомств были вынуждены покинуть незыблемые до тех пор позиции, разрешив перемещать работников внутри ведомства в соответствии с текущими нуждами, и прекратив требовать плату за модернизацию и дигитализацию рабочих процессов. Этот неподъемный доселе камень был сдвинут стихией с места, в которое он врос, облегчив возможность дальнейшего сдвига.

Рынок труда – без решения для участников курсов переквалификации

Как и ожидалось, в ходе обсуждения в финансовой комиссии в поправки было включено продление выплат безработным старше 67 лет (на три месяца с постепенным сокращением суммы выплаты). Гораздо менее ожидаемым стал тот факт, что эти выплаты будут осуществлены за счет безработных в возрасте 45-67 лет, пособие которых сокращено до 85% от стандартного. Все остальные пункты программы, касающиеся стажа, необходимого для получения пособия, выплаты пособий по родам и отмены штрафа за участие безработного в курсах переквалификации, были ожидаемо утверждены без изменений.

К сожалению, финансовая комиссия не стала вмешиваться в вопрос о продлении выплаты пособия тем нескольким десяткам тысяч безработных, которые в последние месяцы начали обучение на курсах переквалификации, повышения квалификации или общего образования. В частности, речь идет о части из 7000 тысяч безработных из арабского сектора, начавших учиться на курсах иврита, чтобы повысить свои шансы найти качественную работу. Те, кто лишится пособия, не успев закончить курсы, с высочайшей степенью вероятности так их и не закончит, что сведет на нет даже те не самые значительные успехи, которых удалось добиться в последние полгода в этой сфере.

Назад к ТАМА-38?

Цены на жилье в Израиле растут. Они росли, когда налог на покупку второй квартиры был высоким и когда он был понижен, когда структура ипотеки была жестко ограничена и когда ограничения были ослаблены, в периоды мира и в периоды военных действий. К слову, на этой неделе центробанк снова ужесточил условия ипотеки, но не для всех, а только для покупателей второй и более квартиры. И до сих пор ипотека под такую покупку была лимитирована 50% от стоимости квартиры, а теперь банкам нельзя давать кредит на вторые 50% под залог первой квартиры, что временно уберет с рынка большую часть мелких инвесторов. Однако цены и дальше будут расти, пока не будут увеличены темпы планирования и строительства жилья. Причем не просто планирования и строительства, а там, где есть транспорт, работа и образование. Банк Израиля очень пренебрежительно отнесся к заявлениям управления планирования о планах на сотни тысяч квартир, отметив, что большая часть этих планов расположены либо на землях, которые необходимо освобождать от незаконного захвата, либо на землях, в которые требуются огромные инфраструктурные вливания.

Поэтому я считаю ошибочным озвученное Шакед и Либерманом намерение продлить срок действия программы ТАМА-38. Эта программа, изначально предназначенная для укрепления старых зданий на случай землетрясений, в последние годы своего существования используется в качестве способа увеличения единиц жилья в центральных районах страны. Однако даже в лучшие годы программа давала не более 14 тысяч квартир в год, а в последнее время стала вызывать серьезное недовольство муниципалитетов и органов планирования, что и привело к ее закрытию. Во-первых, программа оказалась рентабельной только в районах повышенного спроса. Во-вторых, программа действует на уровне отдельных зданий, увеличивая нагрузку на существующие инфраструктуры без возможности расширения этих инфраструктур. В-третьих, ТАМА-38 сильно затрудняет, а часто – делает невозможной, реализацию программ перестройки старых районов на уровне комплексов и кварталов.

Минстрою и МВД гораздо больше смысла имеет бросить все силы на продвижение новой программы обновления городских кварталов и на улучшение работы органов планирования. Свежий отчет госконтролера документирует то, что было известно и без него. Среднее время получения разрешения на строительство в Израиле в рамках уже утвержденной программы застройки – 319 дней, втрое больше среднего показателя по OECD. В случае, если заявка на разрешение на строительство содержит просьбы о предоставлении исключения или об отклонении от утвержденной программы, срок получения разрешения увеличивается до 407 дней в среднем. Комиссии по планированию и застройке страдают от абсолютно неэффективной кадровой политики. Окружные комиссии, задача которых – рассмотрение крупных проектов, завалены рассмотрением планов на территориях 1000-5000 кв.м., которые должны оставаться на уровне муниципальных комиссий, и т.д. Руководство органов планирования давно настаивает на необходимости законодательного запрета на разрешение отклонений от утвержденной программы. Такой простой шаг сразу сократит средний срок утверждения немалой доли программ на три месяца.

Еще одна рекомендация, звучащая рефреном во всех отчетах о проблемах израильского рынка недвижимости, также касается ведомства Шакед. Муниципальный налог ("арнона") на жилье покрывает не более трети расходов муниципалитета на обслуживание населения. Остальная часть расходов покрывается за счет "арноны" с предпринимательской деятельности. В результате муниципалитетам часто просто невыгодно продвигать дополнительное жилищное строительство, поскольку оно приведет к ухудшению уровня муниципального обслуживания, а выборы мэра проходят каждые пять лет. То же самое, кстати, касается и нежелания муниципалитетов строить малокомнатные и малометражные квартиры. В том самом отчете, в котором он критикует действия управления планирования, Банк Израиля рекомендует изменить эту ситуацию, реформировав систему муниципального налогообложения. Однако нужно быть очень смелым и уверенным в себе политиком, чтобы попытаться продавить такую реформу.

И, разумеется, чтобы население начало покупать жилье на периферии, ему надо обеспечивать на периферии работу, транспорт и учебу, то есть вкладывать значительные средства в инфраструктуру. И делать это надо координированно всем причастным министерствам.

И для пропорций: в Израиле планируется и строится недостаточно жилья, однако при этом в стране нет 150 тысяч бездомных, как в Калифорнии (их в общей сложности менее 2 тысяч человек). При этом в стране имеется довольно большой фонд свободных квартир, расположенных в основном на периферии. Если правительство рассчитывает просуществовать достаточно долго, ему стоит воспользоваться мерой Банка Израиля по сокращению спроса, возможно добавить к ней свою в виде временного моратория на повышение арендной платы, и принимать меры по долгосрочному решению проблемы, не реагируя на ускорение роста цен в краткосрочной перспективе. Если рынок увидит, что правительство прочно встало на этот путь, что сроки утверждения программ и выдачи разрешений сокращаются, а качественные возможности трудоустройства появляются не только в Гуш-Дане и а-Шароне, рост цен остановится сам собой еще до того, как будет восполнен образовавшийся за долгие годы дефицит жилья.