Утвержден проект реформы по поддержке промышленности в сфере строительства
В воскресенье, 2 января, правительство утвердило проект реформы по поддержке израильской промышленности в сфере планирования и строительства, представленный премьер-министром Нафтали Беннетом и министром экономики и промышленности Орной Барбивай.
Пресс-служба главы правительства отмечает, что проект разработан межминистерской комиссией во главе с министерством экономики и промышленности и министерством главы правительства совместно с Управлением планирования и другими специалистами.
Реформа призвана ослабить бюрократию и регулирование в области планирования и строительства, а также повысить надежность планирования в промышленном строительстве в Израиле.
Создание в Израиле промышленного предприятия занимает от 4 до 5 лет и является результатом сложного процесса, который включает в себя получение различных разрешений от десятков правительственных учреждений и местных органов власти, а также нахождение и подготовку участка для промышленного строительства. Комиссия проанализировала трудности, с которыми сталкиваются девелоперы, заинтересованные в создании или модернизации предприятия: поиск и выделение участка, статуторное планирование и получение разрешения на строительство.
В рамках пилотного проекта севере страны будет создан первый в своем роде Центр по предоставлению разрешений, деятельность которого сократит на 50% время, необходимое для выдачи разрешения на строительство новых и существующих предприятий.
В Центре будут работать представители министерства экологии, Управления пожарной охраны и Службы тыла в сотрудничестве с комиссиями от местной власти. Это уникальная модель объединит работу государственных и местных органов власти таким образом, чтобы в центре внимания находился предприниматель, и избавит его от необходимости взаимодействия с различными инстанциями, сократит сроки выполнения и ненужные затраты, даст определенность, а также выявит барьеры в процессе получения разрешения для промышленного строительства и предоставит рекомендации для принятия решений соответствующими инстанциями.
Реформа предусматривает разработку правил для освобождения от получения разрешения на промышленное строительство, что сократит время для выдачи разрешения на проведение ряда строительных работ с двух лет до трёх месяцев. Количество таких заявок составляет около 30%.
В проекте сформулированы детали планирования промышленных зон. Основное внимание уделяется устранению общих препятствий в промышленном планировании в Израиле с упором на экологическое регулирование, адаптацию статуторного планирования к требованиям лицензирования строительства, транспортировки и многого другого. Будет создана рабочая группа для оказания содействия в решении вопросов промышленного арбитража в промышленном планировании и строительстве, в которую войдут представители министерства экономики и промышленности, Земельного управления Израиля и Управления планирования. Премьер-министр Нафтали Беннет, комментируя решение правительства, заявил: "Отличные новости для строительной отрасли Израиля. Чтобы экономика росла и процветала, государство должно позволять владельцам бизнеса двигаться вперёд и должно как можно меньше вмешиваться. Мы должны помогать предпринимателям, а не препятствовать ненужными и сложными процедурами. Многие годы государство создавало трудности в этих вопросах, а сейчас мы ослабляем давление и делаем ещё один шаг навстречу деловому сектору Израиля".
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