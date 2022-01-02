Утвержден проект реформы по поддержке промышленности в сфере строительства

В воскресенье, 2 января, правительство утвердило проект реформы по поддержке израильской промышленности в сфере планирования и строительства, представленный премьер-министром Нафтали Беннетом и министром экономики и промышленности Орной Барбивай.

Пресс-служба главы правительства отмечает, что проект разработан межминистерской комиссией во главе с министерством экономики и промышленности и министерством главы правительства совместно с Управлением планирования и другими специалистами.

Реформа призвана ослабить бюрократию и регулирование в области планирования и строительства, а также повысить надежность планирования в промышленном строительстве в Израиле.

Создание в Израиле промышленного предприятия занимает от 4 до 5 лет и является результатом сложного процесса, который включает в себя получение различных разрешений от десятков правительственных учреждений и местных органов власти, а также нахождение и подготовку участка для промышленного строительства. Комиссия проанализировала трудности, с которыми сталкиваются девелоперы, заинтересованные в создании или модернизации предприятия: поиск и выделение участка, статуторное планирование и получение разрешения на строительство.

В рамках пилотного проекта севере страны будет создан первый в своем роде Центр по предоставлению разрешений, деятельность которого сократит на 50% время, необходимое для выдачи разрешения на строительство новых и существующих предприятий.

В Центре будут работать представители министерства экологии, Управления пожарной охраны и Службы тыла в сотрудничестве с комиссиями от местной власти. Это уникальная модель объединит работу государственных и местных органов власти таким образом, чтобы в центре внимания находился предприниматель, и избавит его от необходимости взаимодействия с различными инстанциями, сократит сроки выполнения и ненужные затраты, даст определенность, а также выявит барьеры в процессе получения разрешения для промышленного строительства и предоставит рекомендации для принятия решений соответствующими инстанциями.

Реформа предусматривает разработку правил для освобождения от получения разрешения на промышленное строительство, что сократит время для выдачи разрешения на проведение ряда строительных работ с двух лет до трёх месяцев. Количество таких заявок составляет около 30%.