Вступил в силу указ, облегчающий регуляцию для 20 тысяч предприятий
Министр внутренних дел Айелет Шакед подписала указ, облегчающий государственную регуляцию и сокращающий объем бюрократии для 20,5 тысяч малых и средних бизнесов.
Около 6,8 тысяч бизнесов освобождены от необходимости проходить процесс лицензирования и должны будут только соответствовать требованиям профильного регулятора.
Для 13,7 тысяч бизнесов срок действия лицензии продлен с 5 лет до 10 лет, а также отменены требования о получении разрешений от некоторых непрофильных регуляторов.
По оценке МВД, указ, вступивший в силу немедленно и не требующий санкции Кнессета, позволит малым и средним бизнесам сэкономить около 440 миллионов шекелей в год.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 27 апреля 2022
Шакед опубликовала для ознакомления общественности указ о смягчении лицензирования 53 видов бизнесов
Шакед опубликовала для ознакомления общественности указ о смягчении лицензирования 53 видов бизнесов