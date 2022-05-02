Вступил в силу указ, облегчающий регуляцию для 20 тысяч предприятий

Министр внутренних дел Айелет Шакед подписала указ, облегчающий государственную регуляцию и сокращающий объем бюрократии для 20,5 тысяч малых и средних бизнесов.

Около 6,8 тысяч бизнесов освобождены от необходимости проходить процесс лицензирования и должны будут только соответствовать требованиям профильного регулятора.

Для 13,7 тысяч бизнесов срок действия лицензии продлен с 5 лет до 10 лет, а также отменены требования о получении разрешений от некоторых непрофильных регуляторов.

По оценке МВД, указ, вступивший в силу немедленно и не требующий санкции Кнессета, позволит малым и средним бизнесам сэкономить около 440 миллионов шекелей в год.