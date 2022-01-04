Chevron претендует на управление государственной технологической теплицей в сфере экологии

Американская нефтегазодобывающая компания Chevron, владеющая правами на разработку израильских месторождений "Тамар" и "Левиатан", намерена принять участие в тендере на создание технологической теплицы для стартапов в сфере климатических технологий, сообщает "Глобс".

Тендер проводится управлением инноваций в министерстве науки Израиля. Победитель тендера не только получит государственную субсидию в размере до 85% от вложений в теплицу, но и право отбора стартапов, которые смогут работать в рамках теплицы.

Консорциум с участием Chevron – одна из десяти групп, подавших заявки на участие в тендере, результаты которого будут объявлены в феврале текущего года.