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NEWSru.co.il :: Экономика4 января 2022 г., 23:13

Goldman Sachs удваивает свое представительство в Израиле

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Goldman Sachs удваивает свое представительство в Израиле

Американский банк Goldman Sachs, один из крупнейших инвестиционных банков в мире, объявил о расширении штата своего израильского отделения с 15 до 30 работников.

Решение об удвоении штата в Израиле в коммюнике банка объясняется успехами израильской высокотехнологической промышленности и "Авраамовыми соглашениями", в рамках которых Израиль нормализовал отношения с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

"За последний год инвестиционные возможности в Израиле существенно возросли", - говорится в сообщении. При этом банк обещает инвестировать не только в хайтек, базирующийся в Гуш-Дане.


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