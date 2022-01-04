Goldman Sachs удваивает свое представительство в Израиле

Американский банк Goldman Sachs, один из крупнейших инвестиционных банков в мире, объявил о расширении штата своего израильского отделения с 15 до 30 работников.

Решение об удвоении штата в Израиле в коммюнике банка объясняется успехами израильской высокотехнологической промышленности и "Авраамовыми соглашениями", в рамках которых Израиль нормализовал отношения с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

"За последний год инвестиционные возможности в Израиле существенно возросли", - говорится в сообщении. При этом банк обещает инвестировать не только в хайтек, базирующийся в Гуш-Дане.