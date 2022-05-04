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NEWSru.co.il :: Экономика4 мая 2022 г., 16:36

Бизнесмен Давид Давидович подал иск против банка "Апоалим"

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Бизнесмен Давид Давидович подал иск против банка "Апоалим"

Бизнесмен Давид Давидович, приближенный Романа Абрамовича, подал иск против банка "Апоалим", сообщает портал Ynet.

Поводом к иску стало решение банка заморозить все активы бизнесмена, имеющего на протяжении 31 года израильское гражданство. В настоящий момент Давидович находится в Латвии.

Согласно опубликованной информации, Давидович лишен кредитной карты, а его банковский счет арестован.


15 апреля сообщалось, что правительство Великобритании объявило о включении в санкционные списки директора футбольного клуба "Челси" Евгения Тененбаума и бизнесмена Давида Давидовича, партнеров российского миллиардера Романа Абрамовича. Именно им Абрамович передал контроль над двумя своими компаниями в день вторжения России в Украину. Согласно сообщению, власти королевства арестовали их активы на общую сумму 10 миллиардов долларов

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