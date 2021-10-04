"Документы Пандоры": всплыли имена 565 израильтян, державших средства в налоговых убежищах

Журналистская организация "а-Шомрим", входящая в международный консорциум журналистских расследований (ISIJ), опубликовала данные по израильтянам, фигурирующим в так называемых "Документах Пандоры" – 12 миллионах документов из 14 компаний, обслуживающих различные оффшоры, такие как Панама, Виргинские острова и т.д.

В общей сложности Израиль упоминался в 40 тысячах документов. 565 израильтян фигурировали в этих документах в качестве владельцев средств, компаний или иного имущества. Это 16-й показатель в списке стран, в котором с большим отрывом лидирует Россия (около 4500 человек), а второе место занимает Великобритания (около 3500 человек).

В израильском списке есть и хорошо известные имена, такие как миллиардер Бени Штайнмац, и немало владельцев малых и средних бизнесов, имена которых никому ничего не скажут, включая владельца одного из израильских ресторанов.

Следует подчеркнуть, что, если владельцы счетов и имущества в оффшорах отчитываются перед налоговым управлением в Израиле, они не делают ничего противозаконного. Моральные же аспекты вывода имущества в оффшоры имеет смысл обсуждать только касательно политиков. Наиболее заметной фигурой в этом отношении является бывший мэр Иерусалима депутат партии "Ликуд" Нир Баркат, претендовавший на пост министра финансов Израиля. Одна из израильских компаний, крупным акционером которой он являлся, зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Сам Баркат подчеркивает, что решение о регистрации принимает совет директоров, а не акционеры.

Еще одним политиком, пусть и бывшим, чье имя всплыло в документах, является Хаим Рамон.