Израиль поставит Чехии четыре батареи ЗРК SPYDER

Израиль и Чехия подписали межправительственное соглашение о поставках чешским вооруженным силам четырех батарей зенитно-ракетного комплекса SPYDER производства израильской оборонной компании ELBIT.

Сумма соглашения составляет около 520 миллионов долларов, оно предусматривает поставку и радаров производства концерна "Авиационная промышленность". Министр обороны Бени Ганц напомнил, что речь идет о расширении стратегического сотрудничества с государством, входящим в блок NATO.

"Соглашение приведет к созданию новых рабочих мест в обеих наших странах. Я горжусь уровнем нашей оборонной промышленности, тем, что наши технологии вызывают такой спрос", - заявил он, выразив благодарность Управлению по оборонному сотрудничеству министерства.

К производству будет привлечена и оборонная промышленность Чехии. Система предназначена для противостояния различным воздушным целям, в том числе самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам. Она будет интегрирована в оборонную структуру NATO.