Время зажигания субботних свечей 12 июня 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:05, 20:28

Тель-Авив – 19:29, 20:30

Хайфа – 19:18, 20:32

Беэр-Шева – 19:27, 20:28

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу "Корах":

Корах, знатный человек из колена Леви, поднимает бунт против Моше и Аарона. К нему присоединяются Датан и Авирам, лидеры из колена Реувена, а также 250 других членов общины. Они считают, что Моше и Аарон несправедливо узурпировали власть, ведь весь народ одинаково свят перед Богом. Моше призывает бунтовщиков принести на следующий день воскурение к Скинии, чтобы Творец сам продемонстрировал, кого Он выбирает для священнослужения. Параллельно лидер еврейского народа пытается поговорить с зачинщиками и уладить конфликт миром, но те наотрез отказываются идти на диалог.

Развязка наступает на следующий день у Скинии. Земля разверзается под ногами главных заговорщиков, Кораха, Датана и Авирама, и поглощает их вместе с семьями и имуществом. Остальных бунтовщиков, которые принесли благовония, уничтожает сошедший с неба огонь. Выживший народ начинает возмущаться и обвинять Моше с Аароном в гибели людей. В наказание за этот ропот вспыхивает смертоносная эпидемия. Чтобы спасти общину, Аарон встает между живыми и мертвыми, после чего мор прекращается.

Чтобы поставить окончательную точку в вопросе о лидерстве, Бог приказывает главам всех двенадцати колен положить свои деревянные посохи в Скинию. На следующее утро посох Аарона не просто расцветает, но и пускает почки, цветы и зрелые плоды миндаля. В финале главы приводятся обязанности коэнов и левитов.