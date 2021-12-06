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NEWSru.co.il :: Экономика6 декабря 2021 г., 11:11

Министерства финансов и сельского хозяйства объявили о реформе в сфере импорта молочных продуктов

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Министерства финансов и сельского хозяйства объявили о реформе в сфере импорта молочных продуктов

Министерства финансов и сельского хозяйства опубликовали совместное заявление о снижении цен на сыры и молочные продукты на десятки процентов.

Министр финансов Авигдор Либерман в сотрудничестве с министром сельского хозяйства Одедом Форером подписал указ об отмене пошлин на йогурты, молочные деликатесы и нежирные сыры, а также об увеличении квот на беспошлинный импорт твердых сыров. Ожидается, что этот шаг снизит цены на молочные продукты для израильского потребителя.

Указ включает полную отмену пошлин на йогурты, молочные деликатесы и сыры жирностью до 5% и открывает рынок для свободного ввоза этих продуктов из европейских стран, где потребительская цена за килограмм йогурта составляет в среднем 8,5 шек. по сравнению с 17 шек. за килограмм в Израиле.


Указом также увеличиваются беспошлинные квоты на ввоз 5000 тонн сыров – импортные сыры, как ожидается, будут примерно на 25% дешевле, чем израильские, цена на которые регулируется государством. Таким образом, потребительские цены на сыры снизятся примерно на 10 шек. за кг. При этом интересы местных производителей не пострадают.

План по отмене пошлин реализует рекомендации OECD. Эти меры ставят Израиль в один ряд с развитыми государствами во всем, что касается сельскохозяйственной политики.

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