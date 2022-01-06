Публикация протокола ФРС окрасила биржевые экраны в красный

Публикация протокола декабрьского совещания Федеральной резервной системы США, в котором говорится о возможности более раннего и более резкого повышения учетной ставки, привела к резким падениям котировок на мировых биржах.

Ведущие индексы на Уолл-Стрит потеряли от 1,1% (Dow Jones) до 3,34% (NASDAQ), причем акции производителей чипов рухнули на 5%-8%. На Дальнем Востоке Nikkei потерял 2,88%, австралийская биржа просела на 2,7%.

На основных европейских площадках ведущие индексы потеряли более 1%.