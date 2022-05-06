БАГАЦ разрешил снос 8 деревень, построенных на полигоне ЦАХАЛа на юге Хевронского нагорья

Высший суд справедливости (БАГАЦ) после 22 лет судебных разбирательств отклонил апелляции против сноса 8 деревень, построенных палестинскими арабами на землях в районе Хевронского нагорья, на которых располагается полигон 918 Армии обороны Израиля.

Судьи Давид Минц, Офер Гроскопф и Ицхак Амит постановили, что апеллянты за два десятилетия не предоставили никаких доказательство постоянного проживания на местности в 1981 году, когда земли были объявлены полигоном.

ЦАХАЛ и министерство обороны утверждали все это время, что на момент объявления земель полигоном они использовались только для сезонного выпаса скота, и на них не было никаких постоянных построек.

Судьи отклонили отсылки к незаконности изъятия земель под полигон в рамках международного законодательства и заявления о том, что несанкционированное строительство на землях, на которые апеллянты не имели никаких прав владения, являлось "вынужденным".