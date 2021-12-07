Квебекский картель пустил в оборот стратегический запас кленового сиропа

Квебекская организация производителей кленового сиропа, контролирующая 75% мирового производства этого продукта, объявила об открытии стратегических запасов.

22 миллиона килограммов сиропа из стратегических запасов будут выпущены на рынок в связи с необычно жаркой погодой, существенно сократившей сезон сбора сиропа, и с 36% роста глобального спроса на кленовый сироп.

В 2021 году в Квебеке было произведено 60 миллионов кг сиропа, на 18 миллионов кг меньше, чем год назад. Это второй случай открытия стратегических запасов за последние четыре года.