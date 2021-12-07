Иерусалим:
13 - 17°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
14 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика7 декабря 2021 г., 12:24

Квебекский картель пустил в оборот стратегический запас кленового сиропа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Квебекский картель пустил в оборот стратегический запас кленового сиропа

Квебекская организация производителей кленового сиропа, контролирующая 75% мирового производства этого продукта, объявила об открытии стратегических запасов.

22 миллиона килограммов сиропа из стратегических запасов будут выпущены на рынок в связи с необычно жаркой погодой, существенно сократившей сезон сбора сиропа, и с 36% роста глобального спроса на кленовый сироп.

В 2021 году в Квебеке было произведено 60 миллионов кг сиропа, на 18 миллионов кг меньше, чем год назад. Это второй случай открытия стратегических запасов за последние четыре года.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:27 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро понизились
12:24 Квебекский картель пустил в оборот стратегический запас кленового сиропа
11:23 Израиль подписал договор о присоединении к программе финансирования научных исследований Horizon Europe
07:31 Платежный сервис Google Pay начал работать в Израиле
16:40 Семейный офис: освободитесь от рутины, сосредоточьтесь на главном
15:23 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро выросли
13:49 Уровень безработицы в Израиле впервые с начала кризиса опустился ниже 7%
11:11 Министерства финансов и сельского хозяйства объявили о реформе в сфере импорта молочных продуктов
10:12 Консорциумы по переработке мусора предупредили о повышении цен
07:15 Впервые израильская компания войдет в индекс S&P 500
Загрузка...