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NEWSru.co.il :: Экономика8 декабря 2021 г., 07:55

СМИ: Apple вложил в Китай четверть триллиона долларов в обмен на смягчение регуляции

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СМИ: Apple вложил в Китай четверть триллиона долларов в обмен на смягчение регуляции

В 2016 году руководство корпорации Apple провело серию встреч с лидерами КНР, в ходе которых было достигнуто соглашение о многомиллиардных инвестициях в китайскую экономику в обмен на некоторое смягчение регуляторной политики в отношении Apple.

По утверждению сайта The Information, специализирующегося на журналистских расследованиях внутри глобальных хайтек-корпораций, во встречах принимал личное участие глава Apple Тим Кук.

С момента подписания соглашения Apple прямо или косвенно вложил в экономику Китая 275 миллиардов долларов, включая строительство оснащенных самыми современными технологиями заводов, подготовку местных специалистов, сотрудничество с местными вузами, инвестиции в проекты, в которых были заинтересованы китайские власти.


Помимо этого, корпорация, по требованию китайских властей, изменила на своих географических картах данные ряда спорных островов, и соглашалась на другие требования Пекина.

Полученное в рамках соглашения смягчение регуляции позволило Apple вернуть утраченные лидерские позиции в производстве свой продукции в Китае, и на текущий момент на Китай приходится около 20% торгового оборота Apple.

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