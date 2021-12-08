The Marker: опасения по поводу массового закрытия предприятий-"зомби" пока не оправдались

В апреле 2021 года Банк Израиля оценил число предприятий, прекративших экономическую деятельность из-за кризиса и не закрытых официально только ради получения государственных дотаций, так называемых "зомби", в 70 тысяч.

Если бы эта оценка подтвердилась, к концу 2021 года, через полгода после прекращения выплаты последних дотаций, следовало ожидать резкого роста количества закрывшихся предприятий по сравнению с предыдущими годами.

Однако новые данные, подготовленные Налоговым управлением по запросу The Marker, свидетельствуют, что опасения по поводу "зомби" были преувеличены. За первые 11 месяцев текущего года официально прекратили существование 58,7 тысяч предприятий. Если эти темпы сохранятся в декабре, то за год количество закрывшихся бизнесов составит 64 тысячи. Это на 2000 закрывшихся бизнесов больше, чем в 2020 году, и столько же, сколько закрылось в 2017 и 2018 годах. В 2019 году закрылись 76 тысяч бизнесов, однако в налоговом управлении не выявили причины подобного скачка.

Кроме того, если сохранятся существующие темпы открытия предприятий, к концу года число бизнесов, открытых в 2021 году, достигнет 130 тысяч, что на 28 тысяч больше, чем в кризисном 2020 году и на 10 тысяч больше, чем в докризисном 2019 году.

За первые 11 месяцев 2021 года общее количество действующих в Израиле предприятий выросло на 6%, фактически компенсировав рост количества предприятий в 2020 году, снизившийся до 4%. В среднем в последние четыре года количество действующих в Израиле предприятий растет на 5% в год, что превышает естественный прирост населения.

Вмесие с тем, издание отмечает, что у владельцев прекративших деятельность предприятий нет особых стимулов для их официального закрытия, тогда как в условиях неопределенности есть шанс на получение дополнительных дотаций.