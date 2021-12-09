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NEWSru.co.il :: Экономика9 декабря 2021 г., 20:49

Государственная электростанция "Хагит Мизрах" будет приватизирована за 1,6 млрд шекелей

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Государственная электростанция "Хагит Мизрах" будет приватизирована за 1,6 млрд шекелей

Министерство энергетики объявило победителя тендера по приватизации электростанции "Хагит Мизрах" мощностью 660 мегаватт, осуществляемой в рамках реформы Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль").

Консорциум в составе строительной компании "Шихун ве-Бинуй" и энергетической компании "Эдельтек" заплатит за электростанцию 1,6 миллиарда шекелей.

Оплата будет осуществлена в июне 2022 года, после завершения оформления сделки.


"Хагит Мизрах" – третья из пяти электростанций, которые "Хеврат Хашмаль" обязалась приватизировать в рамках реформы рынка электроэнергии.

Ранее электростанция в Рамат-Ховав мощностью 1140 мегаватт (крупнейшая в Израиле) была приватизирована за 4,26 миллиарда шекелей (победителем тендера также были "Шихун ве-Бинуй" и "Эдельтек").

Электростанция "Алон Тавор" была продана за 1,9 миллиарда шекелей израильско-китайскому консорциуму в составе China Harbor, "Мивтах Шамир" и "Рапак Энергия".

По условиям реформы, "Хеврат Хашмаль" получает в результате приватизации стоимость, указанную в ее книгах. Средства, вырученные сверх этого, обещано пустить на снижение стоимости электроэнергии для населения.

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