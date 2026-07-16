Сингапурская компания купила израильский музыкальный стартап за десятки миллионов долларов

Сингапурская компания музыкальных технологий BandLab Technologies приобретает израильский стартап Aiode, разработавший платформу для создания музыки на основе искусственного интеллекта.

Компании не раскрыли сумму сделки, но она оценивается в десятки миллионов долларов.

В Aiode работают 12 сотрудников, компания привлекла на сегодняшний день около 7 миллионов долларов инвестиций. Среди инвесторов компании – израильские Horizon Capital и Atooro Fund, а также два международных инвестора: Regah Ventures и Mindset Music Ventures.

Aiode позволяет создателям музыки интегрировать модели ИИ непосредственно в уже создаваемую ими музыку. Aiode предлагает постоянно растущий список виртуальных исполнителей в самых разных инструментах и стилях, предоставляя авторам полную свободу выбора того, кто присоединится к их продюсерской сессии, и позволяя направлять и корректировать каждое исполнение. Музыканты, стоящие за этими моделями, работают напрямую с Aiode, записывая и лицензируя исполнения, используемые для обучения системы.

100% аудиофрагментов, используемых для обучения уникальных моделей Aiode, полностью лицензированы и прослеживаются до своего первоисточника. Сюда входят аудиозаписи, сделанные профессиональными музыкантами и продюсерами, а также дополнительные аудиоматериалы, лицензированные специально для целей обучения.

Модели, основанные на конкретных музыкантах, разрабатываются в сотрудничестве с этими музыкантами и под их художественным руководством, чтобы каждая модель максимально точно соответствовала звучанию, стилю и уникальной творческой идентичности каждого артиста.