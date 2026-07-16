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Ближний Восток

США возобновили удары по территории Ирана

Иран
Война с Ираном
время публикации: 16 июля 2026 г., 22:10 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 22:16
США возобновили удары по территории Ирана
U.S. Central Command via AP)

Армия США в четверг вечером (по ближневосточному времени) возобновила удары по целям на территории Ирана: это уже пятая ночь подряд военных действий американской армии в Иране после их возобновления.

По данным Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), удары направлены на дальнейшее снижение военного потенциала Ирана.

Ранее вечером пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что морская блокада иранских портов, введенная Соединенными Штатами, полностью действует.

По ее словам, блокада была восстановлена из-за "неспособности Ирана выполнить свои обязательства по соглашению с Соединенными Штатами Америки".

Ливитт сообщила, что в операции участвуют более 10000 американских моряков, морских пехотинцев и военнослужащих ВВС, а также две авианосные ударные группы, более 20 боевых кораблей и десятки самолетов.

По словам пресс-секретаря Белого дома, в течение первых 24 часов после введения блокады Центральное командование перенаправило два коммерческих судна, выполнивших требования американской стороны, и "вывело из строя" еще одно судно, которое также было признано не представляющим угрозы.

Ближний Восток
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