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Футбол. Обладателем Суперкубка Израиля сал "Маккаби" (Тель-Авив)

Футбол
Спорт/важное
время публикации: 16 июля 2026 г., 21:42 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 21:42
Футбол. Обладателем Суперкубка Израиля сал "Маккаби" (Тель-Авив)
AP Photo/Darko Vojinovic

Обладателем Суперкубка Израиля по футболу стал тель-авивский "Маккаби".

В матче за первый трофей сезона "желтые" обыграли беэр-шевский "Апоэль" 3:1.

На 10-й минуте 20-летний Сайд Абу-Фархи вывел "Маккаби" вперед 0:1.

Через 5 минут Кингс Кангва сравнял счет.

Через 3 минуты из-за офсайда был отменен гол "Маккаби".

На 58-й минуте Дор Перец забил победный гол 1:2.

На 66-й минуте "Маккаби" остался в меньшинстве. Рои Ревиво получил вторую желтую карточку.

На 72-й минуте Абу Фархи оформил дубль 1:3.

На третьей минуте компенсированного времени был отменен гол "Маккаби". Офсайд.

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