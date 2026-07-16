Футбол. Обладателем Суперкубка Израиля сал "Маккаби" (Тель-Авив)

Обладателем Суперкубка Израиля по футболу стал тель-авивский "Маккаби".

В матче за первый трофей сезона "желтые" обыграли беэр-шевский "Апоэль" 3:1.

На 10-й минуте 20-летний Сайд Абу-Фархи вывел "Маккаби" вперед 0:1.

Через 5 минут Кингс Кангва сравнял счет.

Через 3 минуты из-за офсайда был отменен гол "Маккаби".

На 58-й минуте Дор Перец забил победный гол 1:2.

На 66-й минуте "Маккаби" остался в меньшинстве. Рои Ревиво получил вторую желтую карточку.

На 72-й минуте Абу Фархи оформил дубль 1:3.

На третьей минуте компенсированного времени был отменен гол "Маккаби". Офсайд.