Футбол. Обладателем Суперкубка Израиля сал "Маккаби" (Тель-Авив)
время публикации: 16 июля 2026 г., 21:42 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 21:42
Обладателем Суперкубка Израиля по футболу стал тель-авивский "Маккаби".
В матче за первый трофей сезона "желтые" обыграли беэр-шевский "Апоэль" 3:1.
На 10-й минуте 20-летний Сайд Абу-Фархи вывел "Маккаби" вперед 0:1.
Через 5 минут Кингс Кангва сравнял счет.
Через 3 минуты из-за офсайда был отменен гол "Маккаби".
На 58-й минуте Дор Перец забил победный гол 1:2.
На 66-й минуте "Маккаби" остался в меньшинстве. Рои Ревиво получил вторую желтую карточку.
На 72-й минуте Абу Фархи оформил дубль 1:3.
На третьей минуте компенсированного времени был отменен гол "Маккаби". Офсайд.
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