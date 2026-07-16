x
16 июля 2026
|
последняя новость: 22:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июля 2026
|
16 июля 2026
|
последняя новость: 22:31
16 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вслед за Офиром Софером о завершении политической карьеры объявил Моше Соломон

Ционут Датит
Кнессет
время публикации: 16 июля 2026 г., 21:38 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 21:45
Вслед за Офиром Софером о завершении политической карьеры объявил Моше Соломон
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат и заместитель спикера Кнессета Моше Соломон ("Ционут Датит") объявил о своем решении уйти из политики и не участвовать в праймериз своей партии. Он также подверг критике лидера партии Бецалеля Смотрича, заявив, что партия отошла от основных ценностей религиозного сионизма.

Моше Соломон, подполковник запаса, напрямую связал свое решение с позицией партии по вопросу призыва учащихся йешив. "Я верю в Тору. Я верю в тех, кто изучает Тору. Но я также верю в службу в ЦАХАЛе и в равное распределение ответственности и права служить. Это не конкурирующие ценности – именно их нас учили отстаивать, и именно их наши избиратели ожидали от нас. Когда партия решила отказаться от этих принципов, я понял, что больше не смогу смотреть своим избирателям в глаза и говорить, что представляю их так, как они этого ждут", – сказал он.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2026

Министр правительства Нетаниягу объявил об уходе из политики
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2026

"Кан": некоторым депутатам от "Ликуда" предложили не участвовать в праймериз и получить должности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июля 2026

Депутат Дан Илуз не будет баллотироваться на праймериз в "Ликуде": его шансы невелики
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июля 2026

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн объявил о намерении покинуть "Ликуд"