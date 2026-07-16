Вслед за Офиром Софером о завершении политической карьеры объявил Моше Соломон

Депутат и заместитель спикера Кнессета Моше Соломон ("Ционут Датит") объявил о своем решении уйти из политики и не участвовать в праймериз своей партии. Он также подверг критике лидера партии Бецалеля Смотрича, заявив, что партия отошла от основных ценностей религиозного сионизма.

Моше Соломон, подполковник запаса, напрямую связал свое решение с позицией партии по вопросу призыва учащихся йешив. "Я верю в Тору. Я верю в тех, кто изучает Тору. Но я также верю в службу в ЦАХАЛе и в равное распределение ответственности и права служить. Это не конкурирующие ценности – именно их нас учили отстаивать, и именно их наши избиратели ожидали от нас. Когда партия решила отказаться от этих принципов, я понял, что больше не смогу смотреть своим избирателям в глаза и говорить, что представляю их так, как они этого ждут", – сказал он.