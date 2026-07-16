После прекращения демонстрации на 4-м шоссе тысячи хасидов протестуют у военной тюрьмы

Полиция подвела итоги акции протеста на 4-м шоссе в районе Бней-Брака и развязки Геа. По данным полиции, участники беспорядков бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, различные предметы и бутылки с напитками. Один полицейский получил легкие травмы после того, как бутылка попала ему в голову.

Демонстранты перекрыли 4-е шоссе в районе Бней-Брака и развязки Геа и не позволяли транспорту проехать в течение нескольких часов. По данным полиции, участники акции блокировали проезжую часть, вступали в столкновения с полицейскими, садились на дорогу, подвергали опасности свои жизни и препятствовали движению транспорта.

Перед применением силы и конной полиции сотрудники правоохранительных органов объявили акцию незаконной. Несмотря на предупреждения, протестующие отказались выполнять требования полиции и продолжили нарушать общественный порядок и блокировать движение.

Для освобождения автомобилей, оказавшихся заблокированными участниками акции, полиция применила силу и всадников. Были задержаны двое участников беспорядков.

После завершения операции движение по всем ранее перекрытым дорогам было полностью восстановлено.

В заявлении полиции подчеркивается, что право на протест является одной из основ демократического государства, однако правоохранительные органы не допустят нарушений общественного порядка, блокирования движения и любых действий, создающих угрозу общественной безопасности.

Тем временем у военной тюрьмы №10 в Бейт-Лиде проходит массовая акция протеста с участием тысяч санзских хасидов, выступающих против ареста уклонистов из своей общины.