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NEWSru.co.il :: Экономика9 декабря 2021 г., 19:32

Завершено оформление передачи акций Ицхака Тшувы в месторождении "Тамар" госкомпаниями из ОАЭ

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Завершено оформление передачи акций Ицхака Тшувы в месторождении "Тамар" госкомпаниями из ОАЭ

Министерство энергетики Израиля сообщило о завершении процесса оформления сделки по передаче прав в месторождениях "Тамар" и "Далит" от принадлежащей Ицхаку Тшуве компании "Делек Кидухим" компаниями Tamar Investment 1 RSC Limited и Tamar Investment 2 RSC Limited, "дочкам" государственного холдинга Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов.

Договор о продаже Тшувой принадлежащего ему пакета из 22% акций израильских газовых месторождений "Тамар" и "Далит" в Средиземном море компании Mubadala Petroleum из эмирата Абу-Даби был подписан в сентябре 2021 года.

Компания Mubadala Petroleum принадлежит компании Mubadala Investment Company, которая, в свою очередь, находится в полном владении правительства эмирата Абу-Даби. Компании принадлежат доли в месторождениях в десяти странах мира, включая Россию, ОАЭ, Оман, Египет, Таиланд, Индонезию, Малайзию и Вьетнам.


Стоимость сделки составила 1,1 миллиарда долларов, из которых 100 миллионов долларов будут выплачены Тшуве по достижении определенных показателей. В рамках сделки "Делек Кидухим" выплатит государству налог на доходы от капитала в размере 500 миллионов шекелей.

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