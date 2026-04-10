Экономика

США бьют рекорды по экспорту нефти

время публикации: 10 апреля 2026 г., 09:36 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 09:38
AP Photo/Charlie Riedel

Блокирование Ираном Ормузского пролива привело к резкому росту экспорта сырой нефти из США, показатели которого бьют исторические рекорды.

Если в марте экспорт американской нефти составил 3,97 миллиона баррелей в сутки, то текущие данный за апрель говорят о приближении к отметке 4,9 миллиона баррелей в сутки, а в мае аналитики прогнозируют преодоление отметки в 5 миллионов баррелей в сутки.

По словам аналитиков, если обычно на данном этапе апреля фрахтовалось около 5 супертанкеров для экспорта нефти из США, то в этом апреле уже зафрахтованы 28 супертанкеров

Резкий рост экспорта нефти провоцирует рост цен на топливо в США, которые уже достигли максимума с 2022 года. Если рост цен на АЗС продолжится, это станет политическим риском для Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре. В связи с этим президент США Дональд Трамп продвигает дальнейшее наращивание добычи.

