США бьют рекорды по экспорту нефти

Блокирование Ираном Ормузского пролива привело к резкому росту экспорта сырой нефти из США, показатели которого бьют исторические рекорды.

Если в марте экспорт американской нефти составил 3,97 миллиона баррелей в сутки, то текущие данный за апрель говорят о приближении к отметке 4,9 миллиона баррелей в сутки, а в мае аналитики прогнозируют преодоление отметки в 5 миллионов баррелей в сутки.

По словам аналитиков, если обычно на данном этапе апреля фрахтовалось около 5 супертанкеров для экспорта нефти из США, то в этом апреле уже зафрахтованы 28 супертанкеров

Резкий рост экспорта нефти провоцирует рост цен на топливо в США, которые уже достигли максимума с 2022 года. Если рост цен на АЗС продолжится, это станет политическим риском для Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре. В связи с этим президент США Дональд Трамп продвигает дальнейшее наращивание добычи.