10 декабря 2025
Экономика

"Хеврат Хашмаль" судится с газовым консорциумом "Тамар"

США
Нефть и газ
Египет
Цены
время публикации: 10 декабря 2025 г., 07:27
Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") объявила о начале арбитражного разбирательства против консорциума "Тамар" в связи с намерением последнего выйти из предварительного соглашения о продлении условий закупки газа.

В "Тамар" хотят выйти из соглашения из-за существенной разницы в цене между газом для внутреннего рынка и для газа, поставляемого Египту, и требуют от регулятора расширить квоту на экспорт газа, подобно консорциума "Левиатан".

Отмена сделки приведет к росту цен на электричество в Израиле.

Министр энергетики Эли Коэн пытается вынудить "Левиатан" также начать прямые поставки газа "Хеврат Хашмаль" и сократить квоты на экспорт, однако находится под сильным давлением со стороны США для продвижения крупной сделки по экспорту газа в Египет.

