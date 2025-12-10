x
10 декабря 2025
Bloomberg: оценка ИИ-стартапа FAL выросла втрое – до $4,5 млрд

время публикации: 10 декабря 2025 г., 06:03
Bloomberg: оценка ИИ-стартапа FAL выросла втрое – до $4,5 млрд
AP/Business Wire

Американский ИИ-стартап Features & Labels Inc. (FAL) привлек $140 млн в новом раунде финансирования, при котором всю компанию оценили примерно в $4,5 млрд, сообщает Bloomberg.

Для сравнения: в июле FAL получала деньги исходя из оценки $1,5 млрд – то есть стоимость стартапа за несколько месяцев утроилась.

Ведущим инвестором раунда стала венчурная компания Sequoia Capital. В финансировании также участвовали Kleiner Perkins, Alkeon Capital, Andreessen Horowitz и Bessemer Venture Partners.

FAL развивает платформу, объединяющую разные модели искусственного интеллекта – для работы с текстом, картинками, звуком и видео. Ее используют не только частные пользователи, но и крупные компании, среди них Adobe, Shopify, Canva и Quora.

