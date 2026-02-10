Конкурент Nvidia откроет кампусы в Тель-Авиве и Хайфе

Американский производитель чипов для ИИ-технологий Astera Labs, конкурирующий с такими гигантами, как Nvidia, объявил о создании двух новых НИОКР-центров в Тель-Авиве и Хайфе.

Израильские центры будут специализироваться на разработке передовых связующих инфраструктур для искусственного интеллекта. Деятельность компании в Израиле возглавит Гай Азард, старший вице-президент по компании по инжинирингу, который около полугода назад покинул свою должность старшего вице-президента по инжинирингу в Google Israel.

Компания Astera Labs, среди ранних инвесторов которой был израильский предприниматель в области чипов Авигдор Виленц, разрабатывает чипы и протоколы связи, оптимизирующие передачу данных между графическими процессорами и центральными процессорами в облачных серверах и системах искусственного интеллекта. Центр разработки в Израиле будет заниматься полной разработкой чипов и систем, от стадии архитектуры до производства, а также продвигать сотрудничество с академическими учреждениями и местной экосистемой.