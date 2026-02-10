x
10 февраля 2026
10 февраля 2026
10 февраля 2026
последняя новость: 08:26
10 февраля 2026
Спорт

НБА. Дени Авдия вернулся и сделал "дабл-дабл 25+"

Баскетбол
НБА
время публикации: 10 февраля 2026 г., 07:58 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 08:05
НБА. Дени Авдия вернулся и сделал "дабл-дабл 25+"
AP Photo/Amanda Loman

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" разгромил "Филадельфию Сиксерз" 135:118.

Израильский форвард хозяев Дени Авдия вернулся на площадку после пропуска нескольких матчей из-за травмы и сделал "дабл-дабл" (26 + 10 подборов + 8 передач). Напомним, Дени - первый израильтянин, который примет участие в Матче всех звезд НБА.

Самый результативный игрок матча - форвард "Портленда" Тумани Камара (30).

"Филадельфия" потерпела второе поражение в последних восьми матчах.

Третью четверть "Портленд" выиграл 49:22.

