Утверждены цены на проезд по скоростным полосам Прибрежного шоссе и шоссе Аялон

Экономическая комиссия Кнессета утвердила в понедельник, 9 февраля, постановления о скоростных полосах на Прибрежном шоссе и шоссе Аялон, в которых устанавливается тарифная сетка на проезд по ним.

Скоростные полосы будут действовать на участке протяженностью 18 километров между развязкой Шфаим и развязкой а-Шалом. Проезд для автобусов и транспортных средств более чем с тремя пассажирами, будет бесплатным.

Для легковых автомобилей менее чем с тремя пассажирами, в зависимости от загруженности трассы, цена будет составлять от 6,99 до 104,91 шекеля. Плата будет взиматься начиная с июля 2026 года.

В случае, если средняя скорость на скоростной полосе упадет ниже 70 км/ч, доступ на нее для автомобилей с недостаточным количеством пассажиров может быть временно закрыт.

С 1 марта начнут действовать перехватывающие парковки в Шфаим (на 6800 парковочных мест) и Мево-Аялон (на 3800 парковочных мест), откуда в Гуш-Дан будут ходить шаттлы.