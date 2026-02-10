Умер известный адвокат Генрих Падва

9 февраля в Москве на 95-м году жизни умер один из самых известных российских адвокатов Генрих Падва. О его смерти сообщил юрист Максим Пашков.

Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве, окончил Московский юридический институт, а также исторический факультет Калининского педагогического института (заочно). В адвокатуре работал с 1953 года: сначала в Калининской областной коллегии, затем – в Московской городской коллегии адвокатов; позднее занимал руководящие позиции в профессиональных объединениях адвокатов.

Широкой публике Генрих Падва был известен как защитник по резонансным делам. Он представлял интересы близких Бориса Пастернака, семьи Андрея Сахарова, а также Владимира Высоцкого и актера Владислава Галкина. Среди других известных подзащитных и клиентов: Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Алишер Усманов, Анатолий Сердюков, Павел Бородин, Анатолий Быков, Владислав Галкин, Вячеслав Иваньков ("Япончик") и другие.