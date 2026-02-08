На севере Самарии подключают водопровод, который объединит еврейские поселки

Водная компания "Мекорот" завершила инфраструктурные работы по подключению нового водопровода, который увеличит и модернизирует подачу воды в еврейские населенные пункты севера Самарии и повысит надежность и непрерывность водоснабжения.

Как сообщает "Кипа", водопроводная труба диаметром 28 дюймов и длиной около 7 километров соединяет систему "Хоце-Шомрон" и водный резервуар "Тапуах" с поселками Ицхар, Ар-Браха, Ар-Гизим, Итамар и Алон-Море. Сообщается, что водовод может обеспечивать водой также потребителей, живущих на юге Шхема.

Проект, в который было инвестировано около 16 миллионов шекелей, был запущен по указанию министра энергетики и инфраструктур Эли Коэна в рамках широкой программы подключения различных районов Самарии к общегосударственной водной системе на фоне роста населения, повышения уровня потребления воды и развития поселений.

Реализация проекта заняла около трех лет. В "Мекорот" отмечают, что новый водовод был завершен после открытия объездной дороги вокруг Хауары, он заменит старую линию, которая проходила внутри деревни – что делало эксплуатацию водовода сложной и небезопасной. Старый водовод будет переоборудован для нужд местного населения.