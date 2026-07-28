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Израиль

БАГАЦ "заморозил" вступление в силу закона о приостановке ареста уклонистов от службы в армии

Законы
Призыв ультраортодоксов
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 28 июля 2026 г., 18:14 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 18:23
БАГАЦ "заморозил" вступление в силу закона о приостановке ареста уклонистов от службы в армии
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БАГАЦ "заморозил" вступление в силу закона о приостановке ареста уклонистов от службы в армии
Yonatan Sindel/Flash90

Девять судей БАГАЦа приняли решение заморозить вступление в силу закона о замораживании юридических процессов против уклоняющихся от призыва в армию ультраортодоксов.

Действие закона приостановлено до вынесения окончательного решения по этому вопросу.

Авторы, поданных в БАГАЦ петиций, требуют отменить закон, утверждая, утверждая, что он принят с нарушениями законодательной процедуры и нарушает базовый принцип равенства граждан. Петиции против закона подали лидер "Еш Атид" Яир Лапид и депутаты его фракции, а также "Движение за качество власти" и движение "Свободный Израиль" ("Исраэль хофшит").

Параллельно с "Еш Атид" петицию против закона подала партия НДИ: в ней также указывается, что процесс принятия закона был проведен при наличии множества нарушений законодательной процедуры и не было необходимых обсуждений законопроекта в профильных комиссиях.

"Движение за качество власти" приветствовало решение БАГАЦ. Заявив, что это является "победой равенства, верховенства закона и безопасности государства".

Израиль
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