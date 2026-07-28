На трех пляжах на озере Кинерет подняты черные флаги из-за сильного ветра

На пляжах Цинбари, Берники и Шикмим на озере Кинерет подняли черные флаги из-за сильного западного ветра. В ассоциации городов Кинерета сообщили, что решение было принято после оценки ситуации, проведенной совместно с полицией.

Спасатели выводят отдыхающих из воды в целях их безопасности. Купание на этих пляжах временно запрещено.

Одновременно метеорологическая служба предупредила о новой волне жары, которая начнется в четверг и продлится до середины следующей недели. Ее пик ожидается с пятницы по воскресенье, эти дни могут стать самыми жаркими с начала нынешнего лета.