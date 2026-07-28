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Израиль

Саар пригласил главу МИД Украины посетить Израиль

Израиль
Украина
Гидеон Саар
время публикации: 28 июля 2026 г., 17:42 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 17:42
Саар пригласил главу МИД Украины посетить Израиль
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Саар пригласил главу МИД Украины посетить Израиль
AP Photo/Markus Schreiber; Mandel Ngan/Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Об этом Саар написал в соцсети X.

Министры обсудили вызовы, с которыми сталкиваются обе страны, включая угрозу со стороны Ирана. Саар также выразил глубокие соболезнования в связи с тяжелыми потерями украинского народа в ходе войны и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Глава израильского МИД пригласил Сибигу посетить Израиль в год 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Израиль и Украина – друзья. Я рассчитываю на дальнейшее углубление нашего сотрудничества, в том числе путем создания новых образовательных центров при украинских больницах", – написал Саар. Он добавил, что намерен продолжать тесный диалог с Киевом и укреплять отношения между двумя странами.

Израиль
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