Саар пригласил главу МИД Украины посетить Израиль

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Об этом Саар написал в соцсети X.

Министры обсудили вызовы, с которыми сталкиваются обе страны, включая угрозу со стороны Ирана. Саар также выразил глубокие соболезнования в связи с тяжелыми потерями украинского народа в ходе войны и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Глава израильского МИД пригласил Сибигу посетить Израиль в год 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Израиль и Украина – друзья. Я рассчитываю на дальнейшее углубление нашего сотрудничества, в том числе путем создания новых образовательных центров при украинских больницах", – написал Саар. Он добавил, что намерен продолжать тесный диалог с Киевом и укреплять отношения между двумя странами.