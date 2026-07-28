Нетаниягу прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в Белый дом, где в ближайшее время должна начаться его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

Пресс-служба также опубликовала фотографии подготовки израильского премьера и его команды к переговорам с Трампом.