Нетаниягу прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
время публикации: 28 июля 2026 г., 18:08 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 18:10
Нетаниягу прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в Белый дом, где в ближайшее время должна начаться его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба главы израильского правительства.
Пресс-служба также опубликовала фотографии подготовки израильского премьера и его команды к переговорам с Трампом.