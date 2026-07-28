В Газе ликвидирован командир взвода "Нухбы" организации "Исламский джихад"

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Мухаммада Халиля Мухаммада Аслама, командира взвода подразделения "Нухба" террористической организации "Исламский джихад".

Аслам был ликвидирован в понедельник, 27 июля, точным ударом с воздуха в районе Хан-Юниса.

Во время нападения 7 октября 2023 года Аслам командовал группой террористов, участвовавшей в похищении израильских граждан. В последнее время он занимался подготовкой нападений на военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Израиля.