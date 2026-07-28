В Газе ликвидирован командир взвода "Нухбы" организации "Исламский джихад"
время публикации: 28 июля 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 17:43
В Газе ликвидирован командир взвода "Нухбы" организации "Исламский джихад"
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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Мухаммада Халиля Мухаммада Аслама, командира взвода подразделения "Нухба" террористической организации "Исламский джихад".
Аслам был ликвидирован в понедельник, 27 июля, точным ударом с воздуха в районе Хан-Юниса.
Во время нападения 7 октября 2023 года Аслам командовал группой террористов, участвовавшей в похищении израильских граждан. В последнее время он занимался подготовкой нападений на военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Израиля.