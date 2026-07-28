Новости дня и обсуждения с экспертами на YouTube-канале "Newsru. Непечатное"

В июле 2026 года на YouTube-канале "Newsru. Непечатное" стартовал проект регулярных новостных стримов "Непечатное. Live". Авторы и ведущие программы Виталий Новоселов и Роман Индык еженедельно, с воскресенья по четверг, начиная с 18:00 в течение примерно двух часов, обсуждают главные новости Израиля, Ближнего Востока и мира в прямом эфире, приглашая к разговору на самые острые темы.

Ссылка на сегодняшний эфир

В первые недели после старта гостями передачи стали востоковед и аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин, писатель Виктор Шендерович, социолог Виктор Вахштайн, военный аналитик Давид Гендельман, эксперты и журналисты из Израиля и других стран. Регулярно в эфир приглашаются сотрудники редакции Newsru.co.il для обсуждения наиболее значимых публикаций. Во время эфиров у зрителей есть возможность задать вопросы.

Проект пилотный. Мы видим, что он уже привлек внимание значительной аудитории: за первые недели эфиры собрали полмиллиона просмотров. Надеемся, что популярность передачи "Непечатное. Live" будет расти.

Виталий Новоселов так говорит о проекте: "Мы хотим создать место, где люди с разными взглядами смогут не только говорить свое, но и слышать оппонентов. Диалог важнее лозунгов, а аргументы важнее принадлежности к тому или иному лагерю. Без содержательного разговора о сути проблем с разных точек зрения мы не сможем найти решений".

Роман Индык: "Новости сейчас каждый день такие, что просто знать их – уже недостаточно. Хочется их обсуждать, разбираться и при этом оставаться в зоне объективности, а не пропаганды. И вот это сейчас совсем непросто. Есть ощущение, что в нашем проекте получится это реализовать. И хотелось бы сохранить интонацию человечности, без истерики".

Подписывайтесь на канал "Непечатное. Live", поддержите эту передачу, смотрите и слушайте, участвуйте в обсуждениях – каждый вечер, с 18:00, с воскресенья по четверг. До встречи в эфире.