Слушайте новости Newsru.co.il: теперь их можно не только читать

На сайте Newsru.co.il появилась возможность прослушивания текстов новостей. Справа вверху над текстом новости можно найти значок "наушники", при нажатии на него звучит текст новостной публикации.

Такая возможность есть при просмотре статей Newsru.co.il как с компьютера, так и с мобильных устройств.

В скором будущем планируется добавить такую возможность в приложения под Android и iOS, а также создать отдельную страницу, при заходе на которую можно будет прослушивать новости Newsru.co.il.

Это направление будет развиваться в зависимости от заинтересованности аудитории к прослушиванию новостей.