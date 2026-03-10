США отменят суд над турецким госбанком "за помощь Турции в освобождении израильских заложников"

Администрация президента США Дональда Трампа достигла предварительного соглашения о снятии уголовных обвинений с турецкого государственного банка Halkbank, обвинявшегося в ведение бизнеса с иранскими структурами в нарушение санкций, сообщает New York Times.

В качестве основания для смягчения позиции обвинения указывается помощь Турции в переговорах об освобождении заложников, захваченных террористами ХАМАСа в ходе нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Согласно поданным в суд документам, содействие Анкары "сыграло ключевую роль" в достижении прекращения огня между Израилем и ХАМАСом.

"К урегулированию обвинений привел ряд соображений, включая уникальные и чрезвычайные соображения национальной безопасности и внешней политики, в частности дипломатические переговоры на высшем уровне между США и Турцией по вопросам, связанным с террористическими атаками ХАМАС 7 октября 2023 года и освобождением всех остававшихся на тот момент заложников", - говорится в позиции прокуратуры.

Дело против Halkbank было возбуждено еще при администрации Барака Обамы, однако обвинительное заключение было предъявлено лишь в 2019 году, в первый срок Трампа. Банку инкриминировались мошенничество, отмывание денег и нарушение санкционного режима. Министерство юстиции США обвинило банк в участии в многомиллиардной схеме обхода американских санкций против Ирана. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники банка переводили миллиарды долларов иранских нефтяных доходов под прикрытием турецких чиновников, которым якобы давались взятки за покровительство схеме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давно добивается от Трампа закрытия дела, которое задевало членов правящей партии и ближайшее окружение Эрдогана. Более того, по данным следствия, участие в создании обходной схемы принимал и сам Эрдоган.

В 2018 году один из руководителей банка был признан виновным в нарушении санкций и приговорен к 32 месяцам тюрьмы, однако в 2019 году он вышел на свободу.

В заявлении, опубликованном на своем сайте, Halkbank сообщил, что не будет "признавать уголовную вину" и не выплатит "никаких судебных или административных штрафов".

Судебные документы подписаны юристами Министерства юстиции и представителями банка, однако прекратить рассматриваемое дело может только суд. Случаи, когда судья противится решению прокурора об отзыве обвинений, крайне редки. Судья, ведущий дело, – Ричард М. Берман из федерального окружного суда Манхэттена – заявил, что намерен провести на этой неделе слушание, на котором выслушает обе стороны об условиях предлагаемой сделки.