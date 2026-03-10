x
Ближний Восток

Fars: в Иране атакована еще одна "школа"

Война с Ираном
время публикации: 10 марта 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 08:11
Город Хомейн, Иран
Mahdi Kalhor/Wikipedia

Иранское агентство Fars, ассоциированное с "Корпусом стражей исламской революции", сообщило, что "враждебному нападению" подверглась "школа имени Хафеза Хомейна" в городе Хомейн, к югу от Тегерана, недалеко от Арака. Эту публикацию цитирует российское агентство ТАСС.

Fars заявляет, что при бомбардировке были повреждены несколько домов, расположенных в том же квартале, где находится и школа. Информации о возможных пострадавших в результате атаки пока не поступало.

Хомейн – родина первого верховного лидера Исламской республики Иран Рухоллы Хомейни. Это районный центр в провинции Маркази, в котором проживают около 70 тысяч человек.

В этом городе более десяти различных школ, но "школы имени Хафеза Хомейна" среди них нет. Возможно, речь идет о профессионально-техническом училище, расположенном на южной окраине города. Оно может быть связано с КСИР. Рядом с этой школой расположены жилые дома и больница. Через дорогу находится объект, похожий на военный.

Какой объект мог быть целью атаки, уточняется.

В ночь на 10 марта иранские источники сообщали, что израильский БПЛА нанес удар по цели в городе Арак, расположенному к юго-западу от иранской столицы Тегерана.

