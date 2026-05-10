"Рентабельность стирается": кризис хайтек-компаний Израиля из-за падения доллара

Израильский хайтек предупреждает о риске сокращения деятельности в стране на фоне резкого укрепления шекеля.

Председатель Ассоциации хайтека Алон Бен-Цур заявил "Калькалисту", что при нынешнем курсе доллара рентабельность экспортных технологических компаний "стирается": доходы они получают в долларах, тогда как значительная часть расходов, включая зарплаты, приходится на шекели.

По данным опроса экономического отдела Ассоциации промышленников, 97% хайтек-компаний ожидают снижения прибыльности, 62% рассматривают сокращение деятельности в Израиле, 55% – перенос части активности за границу, 54% допускают увольнения.

Бен-Цур предупредил, что если государство не вмешается, сильный шекель может ускорить вывод из Израиля рабочих мест, инвестиций и технологической активности.

"Калькалист" пишет, что падение курса доллара к уровню около 2,90 шекеля бьет более чем по 70% израильского экспорта: около 65% товарного экспорта и около 80% экспорта услуг номинированы в долларах. По оценке издания, экспортеры уже теряют более 20% шекелевых доходов в годовом выражении. Банк Израиля пока не вмешивается в торги, а правительство не предлагает оперативного решения.