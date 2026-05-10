WSJ: война с Ираном привела к дефициту серной кислоты

The Wall Street Journal пишет, что война с Ираном и блокирование поставок через Ормузский пролив привели к дефициту серной кислоты – самого широко используемого промышленного химиката в мире.

Серная кислота необходима для производства фосфатных удобрений, добычи и переработки меди и никеля, выпуска полупроводников, очистки воды, а также в производстве резины, бумаги и кожи.

По данным WSJ, конфликт в Персидском заливе нарушил поставки серы – ключевого сырья для серной кислоты, которое получают при переработке нефти и газа. Дополнительным фактором стали новые ограничения Китая на экспорт серы: Пекин стремится сдержать внутренние цены на удобрения и защитить продовольственную безопасность. В результате цены на серную кислоту резко выросли, а страны, зависящие от импорта, включая Чили и Индонезию, столкнулись с перебоями.

Особенно уязвимыми оказались металлургия и производство компонентов для электромобилей. В Индонезии, крупнейшем мировом производителе никеля, из-за нехватки серы замедлилась работа предприятий, использующих серную кислоту для переработки руды. В Чили, где серная кислота нужна для добычи меди, цены на нее, по данным WSJ, более чем удвоились.

США защищены лучше благодаря внутреннему производству и поставкам из Северной Америки, однако последствия дефицита могут отразиться и на американском рынке через рост цен на медь и другие сырьевые товары.